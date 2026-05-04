Addio alla primavera ma solo per qualche giorno | torna la pioggia

Dopo settimane di caldo e giornate di sole, le previsioni meteo annunciano un cambiamento. A partire da martedì 5 maggio, si prevede l’arrivo di perturbazioni atlantiche che porteranno pioggia e maltempo in alcune zone. Secondo le previsioni di 3bMeteo, le condizioni meteo cambieranno temporaneamente, richiedendo l’uso dell’ombrello. La situazione durerà solo pochi giorni, prima di tornare a condizioni più stabili.

Il caldo e il sole delle ultime settimane lasciano il posto al maltempo. Ma solo per poco. Come riferisce 3bMeteo a Monza e in Brianza è previsto l’arrivo di perturbazioni atlantiche in arrivo che dalla giornata di martedì 5 maggio faranno riaprire gli ombrelli.Arriva la depressione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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