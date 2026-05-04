È deceduto il musicista noto per aver utilizzato le sue composizioni per trasmettere messaggi politici nascosti durante un periodo di censura. Tra le sue opere, alcune canzoni popolari contenevano riferimenti cifrati, come un collegamento tra il cibo e il messaggio politico, che permettevano di comunicare con un pubblico selezionato senza attirare l’attenzione delle autorità. La sua attività si inserisce in un contesto storico di repressione delle libertà di espressione.

? Cosa scoprirai Come faceva una canzone popolare a nascondere segreti politici agli austriaci?. Quale messaggio cifrato si celava dietro il riferimento alla polenta?. Perché le truppe nemiche finirono per cantare l'inno dei patrioti?. Come ha fatto un compositore di inni bellici a morire dimenticato?.? In Breve La bella Gigogin usò il dialetto piemontese per comunicare segreti tra Napoleone III e Cavour.. La Banda Civica di Milano sotto Luigi Rossari eseguì il brano nel 1858.. Le truppe austriache usarono la melodia come inno durante i combattimenti nel periodo risorgimentale.. Giorza si trasferì in Australia prima di morire negli Stati Uniti nel 1914.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Paolo Giorza: il musicista che sfidò la censura con le note

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