Costanzo Celestini, ex calciatore noto per aver giocato nel Napoli, ripercorre la sua carriera iniziata a Capri e proseguita nel Varesotto. Nel corso di un'intervista, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza tra i vari club e le sfide affrontate lungo il percorso. La sua storia si inserisce in un quadro più ampio di movimento tra le squadre di diverse regioni italiane, evidenziando i passaggi principali della sua carriera calcistica.

? Cosa sapere L'ex calciatore del Napoli Costanzo Celestini racconta la sua carriera tra Capri e Varese.. Il progetto podcast su Radio Materia trasforma le storie del calcio minore in narrazioni digitali.. Costanzo Celestini racconta la sua evoluzione dal San Paolo di Napoli ai campi del Varesotto, portando la voce di una generazione che ha vissuto il calcio tra i vicoli di Capri e le sfide del dilettantismo locale. Tra i cortili della sua città natale, dove un semplice pallone bastava a trasformare ogni pomeriggio in una promessa, il giovane Celestini ha iniziato un percorso che lo porterà a indossare la maglia numero 8 e la fascia di capitano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal San Paolo al Varesotto: il capitano che sfidò i campioni

Notizie correlate

Silvano Scaltritti celebra San Francesco: il “Cantico di Frate Sole” in musica dal Varesotto.Il maestro Silvano Scaltritti ha completato la composizione del “Cantico di Frate Sole” in un periodo di celebrazioni dedicato agli ultimi anni di...

San Martino I, papa e martire: il pontefice che sfidò il monotelismoSan Martino I (†655), papa e martire, è ricordato come il pontefice che difese con fermezza l’ortodossia cristologica e la libertà della Chiesa in un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano: supporto alla filiera Made in Italy; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Riecco il volto di San Paolo; L’immaginario di Brian Eno approda a Parma.

Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti brevi e troppi giorni di riposoHernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. L'argentino conclude la sua seconda esperienza con il Tricolor Paulista dopo l'eliminazione nella semifinale del campionato statale contro il ... sportmediaset.mediaset.it

Crespo esonerato dal San Paolo: termina la seconda avventura dell'ex Inter e Milan sulla panchina dei brasilianiHernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. L'argentino conclude la sua seconda esperienza con il club brasiliano, dopo l'eliminazione nella semifinale del campionato statale contro il ... calciomercato.com

Domenica speciale da Ado San Paolo. Tanti giovani hanno partecipato in un momento in cui il sangue scarseggia. Grazie davvero agli studenti di medicina dell’ospedale @humanitas.university e agli studenti del @collegiodimilano per la loro presenza e i - facebook.com facebook