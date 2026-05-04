È deceduto mons. Bergamaschi, figura che per anni ha guidato la Caritas di Roma. Durante la sua gestione, ha instaurato un rapporto stretto con il predecessore e con altri membri dell'organizzazione, testimonianza della sua umiltà e dedizione. La sua collaborazione con il predecessore ha portato a importanti cambiamenti nella struttura dell’associazione. I colleghi ricordano la sua semplicità e l’impegno quotidiano nel servizio ai più bisognosi.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato la Caritas romana grazie all'incontro con Di Liegro?. Chi sono i colleghi che hanno testimoniato la sua estrema semplicità?. Quali sono i pilastri del metodo operativo lasciato da Monsignor Bergamaschi?. Perché il suo lavoro ha cambiato il rapporto tra parrocchie e diocesi?.? In Breve Ordinazione avvenuta a Novara il 18 giugno 1966 dopo le radici piemontesi.. Lavorò con don Luigi Di Liegro e monsignor Guerino Di Tora alla Caritas.. Ricoprì il ruolo di vicedirettore diocesano nel periodo tra il 2003 e il 2012.. Il funerale si terrà a Gurro il pomeriggio del 4 maggio.. Il funerale di monsignor Angelo Bergamaschi si svolge questo pomeriggio 4 maggio nella parrocchia della Natività di Gurro, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove il sacerdote era nato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Mons. Bergamaschi: l’uomo che ha guidato la Caritas di Roma

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