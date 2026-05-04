Abusi nelle aree protette la Regione approva la semplificazione | i condoni saranno più veloci
La Regione Lazio ha approvato una legge che semplifica e accelera le pratiche di condono per interventi edilizi effettuati in aree protette o soggette a vincoli paesaggistici. La modifica riguarda le procedure che consentono di sanare abusi edilizi nelle zone soggette a restrizioni, rendendole più snelle rispetto al passato. La nuova normativa mira a ridurre i tempi necessari per completare le pratiche di regolarizzazione in queste aree.
La Regione Lazio rende più semplici e veloci le procedure dei condoni per sanare gli interventi edilizi realizzati all'interno di aree diventate successivamente protette, o sottoposte a vincoli paesaggistici. Condoni più veloci nelle aree protetteLo fa tramite l'approvazione di un emendamento.🔗 Leggi su Romatoday.it
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