A Monza il mercatino per la festa della mamma

A Monza, il centro città si anima con un mercatino dedicato alla Festa della mamma, offrendo bancarelle con prodotti e specialità locali. L’evento si svolge in una giornata di fine aprile e coinvolge commercianti e artigiani, creando un’atmosfera vivace e colorata. Le bancarelle sono disposte lungo le vie principali, attirando visitatori di tutte le età che cercano regali e spunti per celebrare la ricorrenza.

Un appuntamento speciale a Monza che in occasione della Festa della mamma trasforma il centro città in un palcoscenico di sapori e colori. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio in in piazza Centemero e Paleari si anima infatti con il Mercato dei prodotti tipici e regionali, una festa-mercato.🔗 Leggi su Monzatoday.it Io a 12 Anni Che Vado Al DISCOUNT con Mamma per la SPESA Di NATALE | NÀ CAFONATA Notizie correlate “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A Monza la speciale festa-mercato per festeggiare le mamme; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dall'1 al 3 maggio 2026; Sagre, mercatini e fiere a Milano e in Lombardia del 25 e 26 aprile 2026. A Monza il mercatino per la festa della mammaUn appuntamento speciale a Monza che in occasione della Festa della mamma trasforma il centro città in un palcoscenico di sapori e colori. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio in in piazza Centeme ... monzatoday.it Cristian Sebastiano è stato ucciso a coltellate il 29 novembre 2020 a San Rocco (Monza) da un 14enne e un 15enne. I genitori dovranno risarcire la famiglia della vittima con 260mila euro. Per i giudici hanno “una parte di responsabilità” nel delitto - facebook.com facebook #25aprile #festadellaliberazione #Monza x.com