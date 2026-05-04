A Milano il selfie finisce nella schiuma del cappuccino | la nuova colazione tech in zona Bocconi

A Milano, in una zona vicina all'università Bocconi, è stato aperto un bar che offre una novità nel settore delle colazioni. I clienti possono scegliere di personalizzare la schiuma del cappuccino inserendo una foto, un selfie o un messaggio. Questa iniziativa consente di aggiungere un tocco originale alla tradizionale bevanda mattutina, creando un’esperienza diversa rispetto al solito. La proposta ha attirato l’attenzione di molti passanti e studenti.

Il selfie finisce direttamente nella tazza del cappuccino. A Milano c'è un bar che permette di personalizzare la schiuma del cappuccio, con una foto, un selfie o un messaggio da dedicare. La novità è firmata dalla catena di caffetterie Panfé che ha annunciato l'introduzione nel punto vendita di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sogni un cappuccino con la schiuma perfetta? Ecco tutti i trucchi da seguireIl rito del caffè mattutino raggiunge il suo apice quando la bevanda è sormontata da una corona soffice e densa, capace di trasformare una semplice... Tredicenne rapinato da una baby gang in zona Bocconi a Milano, salvato da un agente fuori servizioUn tredicenne di Milano assalito da una baby gang è stato salvato da un agente fuori servizio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Selfie sui binari, ragazzini nei guai. Stop ai treni sulla Milano-Venezia; Treni Milano-Venezia sospesi a Montecchio Maggiore per 45 minuti: ragazzini si stavano facendo selfie sui binari; Selfie sui binari, gruppo di ragazzini nei guai. Stop ai treni di un'ora sulla Milano-Venezia; Selfie sui binari della Milano-Venezia: stop ai treni, ragazzini nei guai. A Milano il selfie finisce nella schiuma del cappuccino: la nuova colazione tech in zona BocconiL'iniziativa, firmata dalla catena Panfé, permette di personalizzare la schiuma del cappuccio, con una foto, un selfie o un messaggio da dedicare. Come funziona ... milanotoday.it Leggo. . Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell'Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d'artificio. Per le strade, da San Sir - facebook.com facebook Milano, conducente della metro frena di colpo per evitare un tentativo di suicidio: 5 passeggeri feriti x.com