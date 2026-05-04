A Firenze il 5 maggio il focus sul patrimonio resiliente

Il 5 maggio si terrà a Firenze un evento dedicato al patrimonio resiliente, organizzato dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri. La giornata si concentrerà su temi legati alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico e architettonico, coinvolgendo professionisti del settore e istituzioni locali. La discussione si svilupperà attraverso interventi e approfondimenti mirati a condividere esperienze e strategie per preservare il patrimonio in modo sostenibile.

Firenze, 4 maggio 2026 - Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) e Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif), in collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze (Faf), organizzano il prossimo 5 maggio il seminario dal titolo “Patrimonio resiliente – Strategie di conservazione e consolidamento per l'architettura storica”. L'appuntamento è dalle ore 14 alla Palazzina Reale, sede Oaf e Faf: l'evento è a cura della commissione 'Restauro e recupero del patrimonio esistente' (Repaes) dell'Ordine degli Architetti e della commissione 'Strutture' dell'Ordine degli Ingegneri. Il filo conduttore dell’appuntamento è il concetto di resilienza del patrimonio storico, inteso come capacità degli edifici di resistere e rispondere ai rischi — sismico in primo luogo — senza perdere i propri valori architettonici e culturali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze il 5 maggio il focus sul patrimonio resiliente Notizie correlate L'ombra della Xylella sul Gargano, confronto Regione-Comuni: focus sulla difesa delle produzioni e del patrimonio olivivicoloVertice a San Nicandro con l'assessore regionale Paolicelli e i sindaci del promontorio. Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro: città patrimonio UNESCO più resiliente al clima.Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO Ferrara avvia un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eventi a Firenze dal 4 al 10 maggio; Ciak sul lavoro, dal 5 al 27 maggio la cinerassegna Filcams Cgil a Firenze; Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 5 maggio nuovo sportello informazioni a Firenze; Firenze: tramvia per Bagno a Ripoli, dal 5 maggio al via i lavori preliminari per la posa dei binari. A Firenze parte 'Dammi il 5', iniziative di educazione e partecipazione nel Q5Dal 4 maggio e fino all'8 maggio ... msn.com Firenze, al via 'Dammi il 5!': una settimana di iniziative educative, ludiche e culturali nel Quartiere 5Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio torna Dammi il 5!, l’annuale manifestazione promossa dal Quartiere 5 del Comune di Firenze, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Girasole e il Co ... 055firenze.it Buongiorno #firenze #firenzetoday - facebook.com facebook H. 20:20 Santo #Rosario per la #Pace in collegamento con la Chiesa dell'Adorazione Perpetua - Firenze x.com