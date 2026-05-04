13.000 militari e un indotto miliardario | l’impatto reale delle basi americane in Italia

In Italia sono presenti circa 13.000 militari statunitensi distribuiti in diverse basi. La presenza militare americana genera un indotto economico di miliardi di euro ogni anno. Se le truppe venissero ridotte o ritirate, potrebbe cambiare significativamente la situazione delle strutture e delle attività legate a questa presenza. La discussione sul futuro delle basi è aperta, anche in relazione a eventuali decisioni politiche da parte degli Stati Uniti.

Qualora Donald Trump decidesse di ritirare parte delle truppe statunitensi dalle basi presenti sul suolo italiano, dovrebbe anche semplificare e alleggerire gli schieramenti di reparti appartenenti alla Marina (precisamente alla Sesta flotta della Us Navy ), all’aviazione ( Usaf ) e all’esercito ( Us Army ). Con due problemi non da poco da risolvere. Il primo: il tycoon ha meno opzioni rispetto a quanto si accinge a fare in Germania, poiché, per esempio, Napoli è di fatto il quartier generale europeo della sua Marina nel quale lavorano migliaia di persone. Secondo, lo stesso dovrebbe fare a Vicenza ( Caserma Ederle e base Cà del Din, ovvero l’ex aeroporto Dal Molin ), dove opera la 173ª Brigata aviotrasportata dell’esercito, la forza d’intervento rapido in caso di crisi in Europa e in Africa.🔗 Leggi su Panorama.it

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