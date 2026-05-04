Nel 2025, la centrale operativa del 112 di Alessandria ha ricevuto circa 74.300 chiamate. Tra queste, molte sono codici verdi, che spesso non rappresentano emergenze reali. La presenza di numerose chiamate improprie ha causato un aumento della pressione sulla centrale, rendendo più difficile gestire le emergenze effettive. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di risposta in caso di reali situazioni di pericolo.

? Cosa scoprirai Perché i codici verdi stanno saturando la centrale operativa?. Come influiscono le chiamate improprie sulla gestione delle emergenze reali?. Quali alternative alla centrale operativa può offrire la sanità territoriale?. Chi coordina l'intervento tra infermieri e medici durante le chiamate?.? In Breve L'organico 118 conta 95 infermieri e 31 medici per gestire le emergenze.. L'elisoccorso di viale Michel ha effettuato 650 interventi nel corso del 2025.. Simone Bobbio coordina la comunicazione con il Soccorso Alpino per le zone impervie.. Il Soccorso Alpino ha salvato 16 persone in 14 operazioni ad Alessandria.. Oltre 74.300 chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 sono state gestite dalla Centrale Operativa di Alessandria nel corso del 2025, coprendo anche l’area dell’Astigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 112 Alessandria: 74.300 chiamate nel 2025 e la pressione dei codici verdi

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