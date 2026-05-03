Zverev disarmato parla a Sinner | Oggi non c’è nessuna possibilità contro di te Dammi una pausa
Dopo la sconfitta a Madrid contro Sinner, Alexander Zverev ha rivolto alcune parole al suo avversario, chiedendogli di prendersi una pausa. L’atleta tedesco ha utilizzato un tono ironico e ha affermato che al momento non ci sono possibilità contro Sinner. La scena si è svolta nel corso del match, con Zverev che ha fatto un commento diretto all’avversario, interrompendo momentaneamente la partita.
Alexander Zverev dopo aver perso anche a Madrid contro Sinner ha usato l'arma dell'ironia. Zverev ha chiesto a Jannik di prendersi una pausa.🔗 Leggi su Fanpage.it
ZVEREV DISTRUTTO DOPO LA SCONFITTA CON SINNER A MONTECARLO: È COME GIOCARE CON UN MURO
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Jannik Sinner, la resa totale di Alexander Zverev: "Prenditi una pausa""Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile.