Zverev disarmato parla a Sinner | Oggi non c’è nessuna possibilità contro di te Dammi una pausa

Dopo la sconfitta a Madrid contro Sinner, Alexander Zverev ha rivolto alcune parole al suo avversario, chiedendogli di prendersi una pausa. L’atleta tedesco ha utilizzato un tono ironico e ha affermato che al momento non ci sono possibilità contro Sinner. La scena si è svolta nel corso del match, con Zverev che ha fatto un commento diretto all’avversario, interrompendo momentaneamente la partita.