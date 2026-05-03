La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Verona, squadra già retrocessa, all’Allianz Stadium. La partita ha visto i bianconeri perdere punti importanti in ottica Champions League, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto tra i fischi. La squadra si trova ora in una posizione complicata nella corsa europea, mentre il Napoli può continuare a guardare con maggiore serenità alla classifica.

Juventus fermata dal Verona già retrocesso: finisce 1-1 all’Allianz Stadium con i bianconeri che sciupano un’occasione pesante per la classifica e lasciano lo stadio tra i fischi. Juventus, due legni e il cinismo che manca. I bianconeri hanno dominato il primo tempo con un’intensità che avrebbe dovuto spezzare subito la partita. Due pali colpiti, diverse occasioni costruite dall’asse offensivo, eppure il risultato rimane fermo sullo 0-0 all’intervallo. La mancanza di concretezza punisce la Juventus: mentre i bianconeri creano, il Verona aspetta e colpisce in contropiede. Un errore difensivo basta ai veronesi per trovare il gol che gela lo Stadium e manda gli azzurri negli spogliatoi sotto, circondati dai fischi della propria tifoseria.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Zona Champions, la Juve si complica i piani: Napoli ora più tranquillo

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