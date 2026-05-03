La comunità modenese si prepara a ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e figura di spicco nel mondo del paralimpismo, scomparso venerdì scorso all’età di 59 anni. La cugina Elisabetta ha ricordato il suo carattere, sottolineando la sua capacità di unire forza, umanità e ironia, affermando che rappresentava un punto di riferimento per gli atleti. La sua morte ha suscitato emozioni profonde tra amici, familiari e appassionati.

Modena, 3 maggio 2026 – ‘Il campione dell’impossibile’: anche la comunità modenese piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, morto venerdì a 59 anni. Sono vari i legami che Zanardi aveva con Modena, sportivi ma anche familiari. A Carpi vivono, infatti, la cugina, l’avvocato Elisabetta Parmeggiani, il fratello e la mamma di Elisabetta. ALEX ZANARDI A MODENA PRESENTAZIONE LIBRO VOLEVO SOLO PEDALARE “Mi ha chiamato zia Anna per dirmi che Alle non c’era più”. “Questa mattina (ieri per chi legge, ndr), alle 7.45, mi ha chiamata la zia Anna per dirmi che Alle non c’era più – racconta Elisabetta –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanardi campione di tutti, la cugina Elisabetta: “Forza, umanità e ironia. Era un faro per gli atleti”

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