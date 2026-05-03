Yildiz titolare col Verona | ma spunta un patto con Spalletti tra Champions e Mondiale I dettagli

Una recente notizia riguarda il giocatore titolare in una squadra di calcio, che ha disputato una partita contro il Verona. Si parla anche di un possibile accordo tra l'allenatore e il giocatore, legato alla partecipazione in competizioni come la Champions League e il Mondiale. I dettagli riguardanti questa intesa non sono ancora stati ufficializzati, ma l’argomento è al centro dell’attenzione nel mondo sportivo.

Yildiz titolare col Verona: ma spunta un patto con Spalletti tra Champions e Mondiale. Il turco è pronto a tornare dal 1?. Nonostante un ginocchio sinistro infiammato che ne ha limitato l’impiego nelle ultime settimane, Kenan Yildiz non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il giovane talento turco, che domani festeggerà il suo ventunesimo compleanno, è pronto a tornare titolare nel match odierno contro il Verona, dopo un mese e mezzo trascorso tra panchine e spezzoni finali. Nelle ultime 48 ore, Kenan è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo, superando quel regime di allenamenti differenziati che lo aveva costretto a subentrare solo nei minuti finali contro Bologna e Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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