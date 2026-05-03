Xiaomi | il nuovo modello MiMo scrive un compilatore in 4,3 ore

Un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Xiaomi ha completato la scrittura di un compilatore in 4,3 ore. La notizia riguarda le capacità di questa IA di svolgere compiti complessi in tempi ridotti rispetto a soluzioni precedenti. Le tecnologie impiegate sono state analizzate e confrontate con altre intelligenze artificiali come Claude e Gemini, evidenziando le differenze nelle performance.

? Cosa scoprirai Come può un'IA scrivere un intero compilatore in poche ore?. Quali tecnologie permettono a Xiaomi di battere Claude e Gemini?. Perché questo modello consuma il 60% di token in meno?. Cosa cambierà nel lavoro dei programmatori con questi agenti autonomi?.? In Breve Architettura Mixture-of-Experts attiva solo 42 miliardi di parametri per singola richiesta.. Consumo di token inferiore del 40-60% rispetto a Claude Opus 4.6 e Gemini 3.1 Pro.. Modello intermedio da 310 miliardi di parametri addestrato su 48 trilioni di token.. Sistema MiMo-V2.5-TTS include tre varianti per generazione e clonazione vocale.. Xiaomi ha presentato il nuovo modello MiMo-V2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi: il nuovo modello MiMo scrive un compilatore in 4,3 ore Notizie correlate Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17in vista del mwc 2026 a barcellona, emergono indicazioni sul lancio globale della serie xiaomi pad 8 in abbinamento alla line-up xiaomi 17. Xiaomi presenta Miclaw: il nuovo agente AI per i suoi dispositiviL’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nella nostra quotidianità, e le aziende tecnologiche continuano a investire in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da Xiaomi un nuovo spazzolino elettrico con 6 mesi di autonomia; Xiaomi YU7 GT: la super SUV elettrica da 990 CV e 300 km/h, a un prezzo sorprendente | Quattroruote.it; Migliori smartphone Xiaomi (maggio 2026); Xiaomi MIX 5: finalmente torna sul mercato globale. Xiaomi lancia il nuovo scaldabagno elettrico intelligente con capacità di 60LLo scaldabagno elettrico intelligente Xiaomi Mijia C 60L è arrivato in Cina. Attualmente disponibile per il pre-ordine, questo nuovo modello si dice che sia veloce ed efficiente dal punto di vista ene ... notebookcheck.it Xiaomi rilascia un nuovo smartphone economico con una grande batteria e un display da 120 HzXiaomi ha rilasciato il Redmi A7 Pro 4G sul mercato indiano. Modello particolarmente conveniente, il nuovo smartphone conserva le caratteristiche del fratello 5G, come la batteria da 6.300 mAh e il di ... notebookcheck.it Xiaomi Italia - facebook.com facebook