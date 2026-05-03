Big E si è mostrato commosso durante un evento pubblico nel momento in cui ha reso omaggio a Kofi Kingston e Xavier Woods, che hanno annunciato il loro addio alla WWE. La scena ha suscitato grande emozione tra i fan presenti, che hanno assistito a un tributo sentito e partecipato. La reazione del wrestler ha fatto discutere sui social, dove molti hanno condiviso la loro attenzione per il momento.

L’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods alla WWE aveva già fatto molto discutere nel mondo del wrestling; ora è arrivata anche la reazione di Big E, un momento davvero intenso. Dopo l’uscita di Kofi Kingston e Xavier Woods dalla WWE, Big E ha pubblicato una storia su Instagram dal tono silenzioso ma profondamente emotivo. Ha condiviso un artwork che mostra Kingston e Woods mentre si allontanano: Woods lascia dietro di sé la sua corona da King of the Ring, mentre Kingston abbandona il suo attire dei New Day in un vicolo. Il tutto accompagnato dalla canzone “New Day” di Asoredee. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione. Solo l’immagine. E, considerando tutto ciò che quei tre hanno costruito insieme, non serviva altro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Big E commosso per l’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods, il tributo emoziona i fan

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