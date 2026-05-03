World Relays 4×100 uomini fuori | Italia rimanda tutto al ranking 2027
Durante le World Relays di Gaborone, la squadra maschile italiana di 4×100 metri non è riuscita a ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino. Nonostante il quarto posto nel ripescaggio, l’Italia non ha raggiunto il risultato necessario, e di conseguenza dovrà attendere il ranking del 2027 per cercare di qualificarsi. L’evento si è concluso senza che la squadra italiana si assicurasse un pass diretto alla competizione mondiale.
Si chiude senza qualificazione diretta l’avventura della 4×100 maschile italiana alle World Relays di Gaborone. Il quartetto azzurro non riesce a centrare il pass per i Mondiali di Pechino 2027 e dovrà ora puntare sul ranking dei tempi del prossimo anno per provare a rientrare tra le migliori. Nel turno di ripescaggio arriva un quarto posto con il tempo di 38.47 per Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali, risultato che non basta per accedere alla rassegna iridata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
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World Relays, i quartetti per il Day 2 in Botswana 4x100 MX - Tardioli, Valensin, Bernardi, Dosso 4x100 U - Longobardi, Randazzo, Desalu, Ali 4x400 MX - Benati, Polinari, Aceti, Coiro 4x100 D - Pagliarini, Hooper, Kaddari, Pavese 4x400 D - Borga, Troiani, x.com