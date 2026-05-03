World Relays 4×100 uomini fuori | Italia rimanda tutto al ranking 2027

Durante le World Relays di Gaborone, la squadra maschile italiana di 4×100 metri non è riuscita a ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino. Nonostante il quarto posto nel ripescaggio, l’Italia non ha raggiunto il risultato necessario, e di conseguenza dovrà attendere il ranking del 2027 per cercare di qualificarsi. L’evento si è concluso senza che la squadra italiana si assicurasse un pass diretto alla competizione mondiale.