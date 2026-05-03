Durante la settima puntata del Serale di Amici 25, in diretta su Canale 5, è stato annunciato che due concorrenti sono stati eliminati immediatamente. Le luci dello studio sono state accompagnate da un silenzio carico di tensione prima di conoscere i nomi dei concorrenti esclusi. La puntata ha segnato un momento decisivo nel percorso del talent, portando all’eliminazione di due allievi in una fase ormai avanzata del programma.

Le luci dello studio, il silenzio prima del verdetto e quella sensazione che, ormai, ogni passo possa essere l’ultimo: il Serale di Amici 25 entra nel rettilineo finale e la settima puntata in prima serata su Canale 5 ha lasciato il segno. A un passo dalla finalissima (salvo variazioni di palinsesto, prevista per domenica 17 maggio ), l’aria si è fatta più pesante, e il margine d’errore si è ridotto a un soffio. Tra guanti di sfida, tensioni e giudizi taglienti, la serata si è trasformata in una corsa emotiva: una di quelle puntate che non si guardano soltanto, si attraversano. E alla fine, il verdetto è stato netto: due eliminazioni che ridisegnano gli equilibri e cambiano la narrativa della stagione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voi due siete fuori”. Amici 25, li hanno cacciati all’istante

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