Siete fuori Amici 25 i due allievi sono stati eliminati | è finita malissimo

Nel serale di Amici 25, due tra gli allievi sono stati eliminati in modo netto e senza appello. La trasmissione si avvicina alle fasi finali e, durante l’ultima puntata, sono stati comunicati i nomi di coloro che non proseguiranno il percorso. La decisione è stata presa dai giudici e comunicata ufficialmente in diretta, segnando una svolta significativa nel percorso dei concorrenti coinvolti.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi entra ormai nelle sue fasi decisive e, mentre il conto alla rovescia verso la finalissima si fa sempre più serrato, la settima puntata andata in onda in prima serata su Canale 5 ha segnato un nuovo passaggio cruciale nel percorso dei giovani protagonisti ancora in corsa. Tra sfide tecniche, tensioni in studio e verdetti sempre più pesanti, la competizione si avvicina rapidamente all’ultimo appuntamento, previsto salvo variazioni di palinsesto per domenica 17 maggio. In un’atmosfera carica di aspettative, Maria De Filippi ha aperto la serata dando ufficialmente il via a una puntata che, sin dalle prime battute, ha mostrato quanto il margine di errore si stia ormai assottigliando.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Amici 25 - Chi è stato eliminato - quinta puntata

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