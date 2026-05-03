Visita alle iconografie di San Giustino

Sabato 9 maggio alle ore 16, si terrà una visita guidata alle iconografie di San Giustino, organizzata dall’Associazione ArteMind e dall’associazione OltreMuseo, in collaborazione con l’Azione Cattolica della cattedrale locale. L’evento si svolge in occasione della festa del Santo Patrono e prevede un percorso a due voci che si focalizza sulle opere e le raffigurazioni dedicate a San Giustino. La partecipazione è aperta a chiunque desideri approfondire l’argomento.

In occasione della festa del Santo Patrono l’Associazione ArteMind, presieduta dalla prof.ssa Angela Rossi, e l’associazione OltreMuseo, in collaborazione con l’Azione Cattolica della cattedrale di San Giustino, organizzano una visita guidata a due voci sabato 9 maggio alle ore 16.30 nella chiesa.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate San Giustino vuole sfatare il tabù-BellunoAnticipa oggi la Ermgroup San Giustino che prova tra le mura amiche a fare il primo passo nella semifinale dei play-off promozione di serie A3... San Giustino, zona industriale. Incontro tra Enel e imprenditoriSAN GIUSTINO - Le criticità che hanno interessato la zona industriale Altomare di San Giustino nel corso del 2025 sono state al centro di un...