San Giustino zona industriale Incontro tra Enel e imprenditori

A San Giustino, nella zona industriale di Altomare, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Enel e imprenditori locali. Lo scopo dell'incontro è stato esaminare le criticità e i disservizi elettrici che hanno interessato l’area nel corso del 2025, con l’obiettivo di identificare le cause dei problemi segnalati dalle imprese. La discussione si è concentrata sulle problematiche tecniche emerse negli ultimi mesi.

SAN GIUSTINO - Le criticità che hanno interessato la zona industriale Altomare di San Giustino nel corso del 2025 sono state al centro di un confronto tecnico per individuare le cause dei disservizi elettrici segnalati dalle imprese locali. "I periodi critici – spiega Enel – non sono stati casuali, ma determinati in gran parte dall’esecuzione di lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria del sistema elettrico, necessari per adeguare l’infrastruttura alle esigenze del comparto produttivo". E-Distribuzione, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato la consigliera regionale Letizia Michelini e una rappresentanza di imprese dell’Altotevere associate a Confindustria per approfondire il tema di alcuni disservizi elettrici segnalati nella zona industriale Altomare di San Giustino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giustino, zona industriale. Incontro tra Enel e imprenditori Articoli correlati Incontro a Confindustria Catania sul randagismo nella Zona IndustrialeABBONATI A DAYITALIANEWS Confronto con gli enti competenti Domani, 9 marzo alle ore 10. Leggi anche: Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo Una selezione di notizie su San Giustino Discussioni sull' argomento San Giustino, zona industriale. Incontro tra Enel e imprenditori; San Giustino: incontro sul servizio elettrico, manutenzione e investimenti per la zona industriale di Altomare; Play-off, domenica prossima (h 18:00) a Sabaudia arriva San Giustino; San Giustino Umbro: convegno in difesa degli agricoltori. San Giustino: incontro sul servizio elettrico, manutenzione e investimenti per la zona industriale di AltomareNewTuscia – PERUGIA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato la consigliera regionale dell’Umbria Letizia Michelini e una ... newtuscia.it Whiterose Pictures | San Giustino - facebook.com facebook