Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 3 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale, aggiornando gli utenti sugli interventi in corso e sugli eventuali disagi in atto.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con autostrade sulla A1 Firenze Roma per traffico intenso si rallenta ad Attigliano Orte verso Roma proseguendo si rallenta da Magliano Sabina a Fiano Romano sulla diramazione Roma nord Roma si rallenta tra Settebagni e raccordo anulare nella stessa direzione sulla A24 Roma Teramo per traffico intenso code a tratti tra Roviano e bivio A1 Milano Roma A1 roma-napoli code a tratti tra Ferentino e Valmontone verso Roma e nella stessa direzione sulla A12 Roma Tarquinia sempre per traffico intenso code da Cerveteri a....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 19:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione del traffico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con autostrade sulla A1 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 facebook