Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 07 | 25

Questa mattina alle 07:25, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata oggetto di aggiornamenti da parte di Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione sulla situazione del traffico, comunicando eventuali variazioni o disagi lungo le principali arterie della regione. Le notizie vengono diffuse regolarmente per tenere gli automobilisti aggiornati sulle condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la circolazione risulta scorrevole su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna che provoca code all'altezza della Romanina al momento si circola solo su una corsia prestare Dunque massima prudenza alla guida ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 3 maggio sulle autostrade in fascia oraria 922 È attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo chiudiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook