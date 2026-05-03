A Vetralla si è svolto il Trofeo Uomo Cavallo, una gara che unisce sport e tradizione. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti, tra cui una sfida femminile in cui è stata battuta la leggenda Stefania Coppi. Il secondo classificato ha recuperato in modo sorprendente dopo una caduta, dimostrando tenacia e determinazione. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e appassionate della disciplina.

? Cosa scoprirai Chi ha battuto la leggenda Stefania Coppi nella sfida femminile?. Come ha fatto il secondo classificato a recuperare dopo la caduta?. Perché i premi assegnati hanno un legame con la Finlandia?. Quale figura storica della Tuscia ha ispirato la nascita del trofeo?.? In Breve Circa 150 atleti hanno partecipato alla competizione organizzata dall'ASD Spirito Sportivo.. Marcella Municchi ha vinto il primato femminile superando l'atleta Stefania Coppi.. Salvatore Nicosia e Luca Laureti hanno partecipato supportando i corridori a Vetralla.. Premi Karhu sono stati assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria.. Andrea Rofena e Lorenzo Aquilani si sono sfidati per il primo posto nel Trofeo Uomo Cavallo a Vetralla, dove circa 150 atleti hanno corso in questa prima domenica di maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vetralla, Rofena trionfa al Trofeo Uomo Cavallo tra sport e tradizione

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