Walter Veltroni ha condotto un'intervista all'intelligenza artificiale chiamata Claude, pubblicata sul Corriere della Sera. Nell'intervista, Veltroni ha rivolto alcune domande all'AI, producendo una conversazione che ha suscitato reazioni di sorpresa tra i lettori. La discussione si è concentrata su temi relativi all'uso dell'intelligenza artificiale e alle sue potenzialità, con un tono che ha attirato attenzione per le modalità di approccio tra uomo e macchina.

«Adesso basta parlare di me, parliamo di voi. Voi cosa ne pensate di me?». In questa battuta di Bette Midler si può riassumere la paradossale intervista di Walter Veltroni all'intelligenza artificiale Claude pubblicata sul Corriere della Sera. Un capolavoro dell'assurdo che è stato accolto in rete più o meno dalla stessa infinità di pernacchie riservate alla celebre disamina di Alain Elkann sui "lanzichenecchi" in treno e all'editoriale di Massimo Giannini sullo smart working. Tre esempi di ultragalattica lontananza di certa sinistra dalla realtà contemporanea, fra i quali spicca l'ultimo cimento di Veltroni. In ultima analisi un mero esercizio autocelebrativo (fingiamo sorpresa).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Veltroni intervista l'AI, autocelebrativo capolavoro dell'assurdo

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Finalmente qualcuno che parla senza gnagnera. Penso che l’intervista di Veltroni abbia avuto il pregio di aver svelato come noi Europei e italiani stiamo affrontando la rivoluzione AI: così, come la descrivi. E questo dovrebbe inquietarci più dell’intervista. x.com

Sono rimasto molto colpito dalla reazione di (parte del) web all’intervista di Walter Veltroni a Claude sul Corriere della Sera di ieri. Con la consueta carica di odio e rabbia che il web regolarmente vomita verso chi non la pensa come quella che si ritiene essere - facebook.com facebook