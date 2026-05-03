Vecchie canzoni per Piero caro amico mai perduto
’Canzoni per Piero’, nel solco del capolavoro di Guccini, è il concerto che andrà in scena sabato 23 maggio alle 21 al teatro di San Rocco di Cesena, dedicato a Piero Ceccaroni, cesenate morto il 21 marzo 2025 per un malore improvviso. Lavorava alla Celbo e faceva la spola con Vignola, dove abitava dai tempi del matrimonio con Cristina da cui ha avuto Luca (vive a Maiorca) e Elena. Poi i nipotini: Diego, Arianna, Matteo e Samuele. La madre Novella, 95 anni e la sorella Rossella vivono a Cesena. Piero, soprannome ’Mezza’, scriveva canzoni e poesie, ha frequentato Lettere Moderne a Bologna, si è sposato molto giovane, ha iniziato a lavorare a Vignola e si è laureato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Vecchie canzoni per Piero, caro amico mai perdutoConcerto al teatro di San Rocco per il cesenate Ceccaroni, morto l’anno scorso. Scriveva poesie e testi musicali. La band di cinquant’anni fa sul palco per lui. msn.com
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