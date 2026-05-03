’Canzoni per Piero’, nel solco del capolavoro di Guccini, è il concerto che andrà in scena sabato 23 maggio alle 21 al teatro di San Rocco di Cesena, dedicato a Piero Ceccaroni, cesenate morto il 21 marzo 2025 per un malore improvviso. Lavorava alla Celbo e faceva la spola con Vignola, dove abitava dai tempi del matrimonio con Cristina da cui ha avuto Luca (vive a Maiorca) e Elena. Poi i nipotini: Diego, Arianna, Matteo e Samuele. La madre Novella, 95 anni e la sorella Rossella vivono a Cesena. Piero, soprannome ’Mezza’, scriveva canzoni e poesie, ha frequentato Lettere Moderne a Bologna, si è sposato molto giovane, ha iniziato a lavorare a Vignola e si è laureato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchie canzoni per Piero, caro amico mai perduto

Notizie correlate

L’idea, “Caro amico ti scrivo“... Nuove sfide, vecchie abitudiniIn un mondo sempre più connesso, la comunicazione tra pari, ovvero lo scambio di idee, conoscenze e supporto tra individui con esperienze, ruoli o...

Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino Paoli«Avevo un rapporto personale con Gino Paoli, ci conoscevamo molto bene, e devo dire che mi commuove molto la sua scomparsa» ha detto il...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Vecchie canzoni per Piero, caro amico mai perduto.

Vecchie canzoni per Piero, caro amico mai perdutoConcerto al teatro di San Rocco per il cesenate Ceccaroni, morto l’anno scorso. Scriveva poesie e testi musicali. La band di cinquant’anni fa sul palco per lui. msn.com

E’ morto Piero Melandri: l’amico Francesco Guccini gli dedicò la sua CanzoneBOLOGNA – È nata come Canzone per Piero, ma è diventata la canzone di tutti, quel piccolo capolavoro di filosofia in musica che Francesco Guccini scrisse nel 1973 a suggello dell’amicizia con Piero ... bologna.repubblica.it