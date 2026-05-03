Nel Vaticano sono state assunte 28 nuove guardie svizzere, con compiti che includono missioni e la gestione di alcune nuove strutture abitative. È stato segnalato che alcune di queste case per le guardie sono considerate inadeguate per accogliere i 26 bambini presenti. Nel frattempo, i costi per la costruzione della nuova caserma sono aumentati fino a raggiungere i 76 milioni di euro.

? Cosa scoprirai Come faranno le guardie a gestire 26 bambini con alloggi inadeguati?. Perché i costi della nuova caserma sono saliti a 76 milioni?. Chi dovrà garantire la sicurezza durante il ritorno a Castel Gandolfo?. Come influirà il rincaro dei materiali sul progetto della caserma?.? In Breve Costi ristrutturazione caserma saliti da 50 a 76 milioni di euro per rincari materiali.. Cantieri per nuova sede previsti solo dal 2027 dopo dieci anni di discussioni.. Comunità della Guardia comprende 26 bambini con necessità di alloggi adeguati.. 960 ore di servizio impiegate per la veglia funebre del precedente Pontefice.. Il 6 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano: 28 nuove guardie svizzere tra missioni e nuove case

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