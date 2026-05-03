Vado doppietta lampo di Raffini | festa elettrica al Chittolina

Durante la partita al Chittolina, Raffini ha segnato due gol in appena due minuti, portando entusiasmo tra i tifosi. La sua doppietta ha creato problemi alla difesa della Biellese, che ha faticato a contenere le offensive avversarie. La rapidità dei suoi movimenti ha reso difficile per gli avversari controllare la situazione in campo, contribuendo a una vittoria significativa per la squadra di casa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Raffini a segnare due gol in soli due minuti?. Chi ha messo in difficoltà la difesa della Biellese durante il match?. Quali sono le prossime sfide del Vado dopo la promozione ottenuta?. Dove si sposteranno i festeggiamenti per la squadra rossoblù dopo la gara?.? In Breve Raffini segna al decimo minuto su assist di Lazzarini allo stadio Chittolina.. Mister Sesia schiera Gattuso, Bondioli, Gulinelli, Lazzarini, Bonotto, Ciccone, Arras, Abonckelet, Sacco e Raffini.. Beltrame tenta una punizione al ventunesimo minuto ma viene fermato da Gattuso.. La promozione del Vado era già stata ottenuta precedentemente a Romentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado, doppietta lampo di Raffini: festa elettrica al Chittolina Notizie correlate Vado vince all’ultimo: rigore di Vita e rete di Raffini sbloccano la sfidaIl Vado ha strappato la vittoria al Chisola con un finale incandescente, segnando il ritorno in solitaria vetta della classifica. Gli omaggi al Duca. Sfilano San Giorgio e Santa Maria in Vado. È festa in piazzaCon l’arrivo della primavera, Ferrara ha aperto ufficialmente il calendario degli Omaggi al Duca, l’appuntamento tradizionale che accompagna la città...