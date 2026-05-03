Asmaa Baladi ha deciso di tornare a parlare pubblicamente, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, per chiarire la vicenda riguardante la fine della relazione con Cristiano Lo Zupone. La donna ha condiviso i dettagli sulla rottura, offrendo una versione personale degli eventi. La sua testimonianza arriva dopo le dichiarazioni rilasciate nel programma televisivo, senza aggiungere commenti o giudizi.

Asmaa Baladi torna a parlare dopo Uomini e Donne per fare chiarezza sulla situazione con Cristiano Lo Zupone. Negli ultimi mesi, infatti, sul web si sono rincorse indiscrezioni su una possibile rottura tra i due ex protagonisti del trono over. A fare chiarezza è stata proprio l’ex dama, che ha deciso di intervenire per spiegare cosa è successo davvero e perché ha scelto di non esporsi subito pubblicamente. Svelata la scelta di Ciro Solimeno in anticipo? Una segnalazione fa discutere Nessuna rottura tra Asmaa e Cristiano. Intervistata dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne, Asmaa Baladi ha smentito categoricamente le voci su una crisi con Cristiano Lo Zupone.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Asmaa Baladi svela tutta la verità sulla rottura con Cristiano Lo Zupone

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