Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, protagonisti di Uomini e Donne, si sarebbero lasciati, secondo indiscrezioni recenti. La coppia, seguita con attenzione dai fan, aveva costruito una relazione che era stata al centro dell’attenzione sia nello studio televisivo che nella vita quotidiana. La notizia della separazione non è ancora ufficiale, ma circolano voci sulla fine del loro rapporto.

Sembravano una delle storie più solide nate a Uomini e Donne: un rapporto cresciuto sotto i riflettori, seguito passo dopo passo dai fan e scandito da tappe decisive anche nella vita privata. Ma, come spesso accade alle coppie esposte al giudizio continuo del pubblico, qualcosa potrebbe essersi incrinato. In queste ore il gossip televisivo è tornato a concentrarsi su due volti molto amati del programma. A far parlare è un'indiscrezione che riguarda Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, coppia nata nello studio di Maria De Filippi e diventata presto una delle più seguite sui social. "Asmaa e Cristiano si sono lasciati", la segnalazione social. A rilanciare la notizia è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha scritto: "Asmaa e Cristiano si sono lasciati.

© Thesocialpost.it - Uomini e donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sarebbero lasciati: l’indiscrezione

Sto pensando di avere un secondo bambino al più presto. " È stata proprio Asmaa Fares, tempo fa, a raccontare quanto si sentisse felice e sicura al fianco di Cristiano Lo Zupone, sottolineando quanto lui fosse un papà attento e sempre presente per il piccolo