Universerìe X la derie teatrale a episodi scritta e interpretata da studenti universitari al Verdi e al Maddalene

Dopo dieci anni di rappresentazioni, la serie teatrale a episodi scritta e interpretata da studenti universitari si prepara a chiudere i battenti. Le recite si sono svolte al Teatro Verdi e al Teatro Maddalene, portando sul palco le storie della vita universitaria a Padova. La produzione ha coinvolto giovani attori e autori, offrendo uno spazio per raccontare esperienze legate al mondo accademico e alla vita studentesca.

Dopo dieci anni di racconto della vita universitaria a Padova, il sipario si alza per l’ultima volta su Universerìe. Un percorso che ha portato sul palcoscenico gli studenti dell’Università, rendendo protagonisti i loro sogni, le loro emozioni, ma anche i loro dubbi e paure. In questi dieci anni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Calabria: fino a 1.000 euro al mese per gli studenti universitariLa Regione Calabria introduce un sostegno economico fino a mille euro mensili per gli studenti universitari che decidono di proseguire i propri studi... Studenti in scena al Teatro Verdi, al centro le scelte futureIl teatro partecipativo come strumento per parlare di orientamento scolastico: è questa la sfida al centro di un progetto promosso dal Teatro Stabile...