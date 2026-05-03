Universerìe X | il gran finale teatrale degli studenti a Padova

Gli studenti dell’Università X hanno portato a termine un progetto teatrale a Padova, creando una trilogia collettiva basata sui loro dubbi e riflessioni quotidiane. Durante le ultime settimane, hanno lavorato intensamente per trasformare le loro esperienze e pensieri in testi teatrali, culminando in una performance finale che ha coinvolto il pubblico locale. La loro esperienza si inserisce in un percorso di studio e creazione artistica portato avanti nel corso dell’anno accademico.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato i loro dubbi quotidiani in testi teatrali?. Chi sono gli studenti che hanno scritto questa trilogia collettiva?. Perché le prime tre puntate al Teatro Maddalene sono gratuite?. Cosa accadrà durante la maratona conclusiva al Teatro Verdi?.? In Breve Trilogia gratuita al Teatro Maddalene il 5, 12 e 19 maggio alle 19.30.. Gran finale a pagamento il 29 maggio alle 20.30 presso il Teatro Verdi.. Progetto della Compagnia Amor Vacui con 18 persone coinvolte nella produzione.. Regia di Andrea Bellacicco ed Eleonora Panizzo con supporto di Nicolò Targhetta.. Il 5 maggio le luci del Teatro Maddalene si accenderanno per la prima puntata di Universerìe X, segnando l’inizio dell’ultima stagione dedicata alla vita studentesca padovana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Universerìe X: il gran finale teatrale degli studenti a Padova Notizie correlate “Universerìe X”, la derie teatrale a episodi scritta e interpretata da studenti universitari al Verdi e al MaddaleneDopo dieci anni di racconto della vita universitaria a Padova, il sipario si alza per l’ultima volta su Universerìe. Figli? di Napoli Milionaria, Eduardo attraverso lo sguardo di 64 studenti: al San Ferdinando il gran finale del progetto teatraleSi terrà al Teatro San Ferdinando, tempio della drammaturgia eduardiana, il gran finale di Figli? di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è...