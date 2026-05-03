Ogni giorno, le mani entrano in contatto con molte superfici, spesso senza rendersene conto. Dalle tastiere ai maniglioni, gli oggetti che tocchiamo sono potenzialmente ricchi di agenti patogeni invisibili. La trasmissione di virus e batteri attraverso questi contatti è un fenomeno comune che avviene quotidianamente, contribuendo alla diffusione di malattie. La presenza di queste superfici rappresenta un elemento costante nelle routine di molte persone.

Ogni giorno le nostre mani sfiorano centinaia di superfici cariche di agenti patogeni invisibili. Lo schermo dello smartphone, la tastiera del laptop, la maniglia dell’ascensore: oggetti che teniamo stretti, che condividiamo, su cui depositiamo involontariamente virus e batteri ad ogni tocco. Eppure, proprio mentre la scienza continua a cercare soluzioni chimiche sempre più sofisticate per arginare la diffusione delle malattie infettive, un gruppo di ricercatori australiani ha scelto una strada radicalmente diversa — e sorprendentemente meccanica. Una trappola invisibile che lacera i virus. I ricercatori dell’università RMIT di Melbourne hanno sviluppato una pellicola di plastica sottile capace di distruggere fisicamente i virus nel momento stesso in cui entrano in contatto con la superficie.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una pellicola che distrugge i virus al contatto

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