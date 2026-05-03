Un libro inizia con una torta a forma di pene e si conclude parlando di libertà, ma non quella ideale o politica. La narrazione si concentra su aspetti concreti della vita quotidiana, come le spese da affrontare e le sfide di mantenere la famiglia, con riferimenti a problemi finanziari di una madre e una figlia. La storia affronta le difficoltà di sopravvivere in un contesto di crescenti costi e risorse limitate.

C’è un libro che comincia con una torta a forma di pene e finisce per parlarti di libertà. Non quella astratta, da manifesto politico, ma la libertà concreta, fatta di bollette da pagare, pannolini da cambiare, affitti che salgono mentre il conto in banca scende. “Margo ha problemi di soldi” è uno di quei romanzi che si infilano sotto la pelle e non smettono di prudere. Un libro che fa ridere e poi, quando abbassa la guardia, ti colpisce allo stomaco. Rufi Thorpe — autrice californiana che ha già firmato tre romanzi, tra cui La nostra furiosa amicizia (finalista al PENFaulkner Award) e Piccola Dea (finalista all’International Dylan Thomas...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una madre, una figlia e il prezzo di sopravvivere: “Margo ha problemi di soldi” di Rufi Thorpe

Notizie correlate

Margo ha problemi con i soldi: maternità, caos e OnlyFans in una dramedy sorprendenteMargo ha problemi con i soldi è una di quelle serie che, sulla carta, rischiano continuamente di deragliare.

Margo ha problemi di soldi, recensione: Elle Fanning tra un figlio e un profilo su OnlyFansUn gran cast, guidato da Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, un'ottima scrittura e uno sguardo ironico quanto lucido sulla realtà.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Elle Fanning: Nessuno mi può giudicare; HUFFPOST WEEKEND. In attesa de Il Diavolo Veste Prada 2 e altri titoli da non perdere.

Una madre, una figlia, la malattia. Intreccio di realtà e sentimentiLa figura di riferimento, che appare nel titolo di questo nuovo romanzo di Julia Deck, è quella di una madre, di una donna anziana, che per un’emorragia cerebrale perde il controllo di sé e sembra ... quotidiano.net

Una madre, una figlia e il sapore della libertà: il nuovo romanzo di Niccolò AmmanitiDi nuovo in bici, il topo di marmo nello zaino, ero diretto verso casa di Arianna quando le due sono sfrecciate in direzione opposta a bordo di una Méhari. Avete presente quelle vecchie auto di ... repubblica.it

“Margo ha problemi di soldi” - Rufi Thorpe Margo ha problemi di soldi racconta la storia di una ventenne studentessa californiana, che un giorno scopre di aspettare un bambino da Mark, suo professore all’università, sposato e con due figli. Margo decide di te - facebook.com facebook