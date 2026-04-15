Una nuova serie televisiva racconta le vicende di una donna alle prese con difficoltà finanziarie legate alla maternità, a situazioni di caos quotidiano e a un’attività su OnlyFans. La protagonista si trova coinvolta in una narrazione che mescola momenti di comicità e tensione, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide di una vita complicata. La trama si sviluppa tra eventi imprevedibili e scelte difficili, mantenendo un ritmo vivo e coinvolgente.

Margo ha problemi con i soldi è una di quelle serie che, sulla carta, rischiano continuamente di deragliare. Una studentessa che resta incinta del suo professore sposato, decide di tenere il bambino e finisce a mantenersi con OnlyFans: basterebbe poco per trasformare tutto in una provocazione superficiale o in una commedia sopra le righe. E invece la serie creata da David E. Kelley riesce a trovare un equilibrio sorprendente, costruendo una dramedy che è allo stesso tempo leggera e profondamente umana. Il tono è spesso ironico, a tratti quasi giocoso, ma sotto la superficie si muovono temi molto concreti: il denaro, l’indipendenza, la maternità, il peso delle scelte.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Margo ha problemi con i soldi: maternità, caos e OnlyFans in una dramedy sorprendente

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