Un uomo è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta vicino all’abitazione di Chris Brown a Los Angeles

Venerdì, la polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo in relazione a una sparatoria avvenuta nei pressi dell’abitazione di un cantante. L’episodio si è verificato vicino a una residenza nel quartiere di Hollywood. Le forze dell’ordine hanno confermato di aver identificato e fermato il sospettato nelle ore successive all’accaduto. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze dell’incidente.

Venerdì, la polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo, sospettato di aver esploso alcuni colpi d’arma da fuoco vicino all’abitazione di Chris Brown. Secondo quanto riportato da TMZ, il sospettato avrebbe sparato con una pistola a CO2 contro l’auto di una donna, in una strada antistante la casa della star dell’R&B nel quartiere di Tarzana, nella San Fernando Valley. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sono intervenuti intorno alle 16:00 di venerdì, dopo aver ricevuto una chiamata dalla stessa “vittima”, che segnalava una possibile sparatoria. Al telefono, ha descritto il sospetto come un uomo di colore di circa trentacinque anni, che avrebbe aperto il fuoco contro la sua auto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un uomo è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta vicino all’abitazione di Chris Brown, a Los Angeles Teen Arrested in Fort Worth After Deadly Dispute Over French Fries Notizie correlate Arrestato un uomo che si era intrufolato nell’abitazione di Nicki Minaj a Los Angeles: la rapper non era in casaMercoledì mattina la polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo per violazione di domicilio, dopo averlo trovato nella proprietà di Nicki Minaj a... Chris Hemsworth: "A Los Angeles i paparazzi mi aspettavano fuori casa"La star della Marvel ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta di trasferirsi con tutta la famiglia in Australia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Un uomo è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta vicino all’abitazione di Chris Brown, a Los AngelesVenerdì, la polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo, sospettato di aver esploso ... msn.com Chris Brown è un uomo morto. Parola di Jay-Z.Mentre la polizia indaga sulle vere ragioni della brutale aggressione del divo hiphop Chris Brown nei confronti della sua celebre fidanzata, la 21enne Rihanna, il padrino artistico della ragazza, il ... 105.net