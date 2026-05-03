Un trequartista travestito da difensore | così il sinistro di Dimarco ha firmato lo scudetto all’Inter

Un episodio che ha segnato la stagione dell’Inter campione d’Italia riguarda un gol di Dimarco, che ha segnato con un sinistro da trequartista, nonostante fosse impiegato come difensore. Quel gol ha contribuito a decidere il risultato di una partita importante, portando i nerazzurri alla vittoria e, di conseguenza, alla conquista dello scudetto. L’immagine di quel momento rappresenta una delle svolte della stagione.

C’è un’immagine che racconta meglio di qualsiasi numero la stagione dell’ Inter campione d’Italia 202526: Marcus Thuram che lucida la scarpa di Federico Dimarco allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo il 18esimo assist collezionato dall’italiano (superato il record del Papu Gomez, 16, con l’Atalanta nella stagione 201920). Un gesto che rimanda inevitabilmente alla coppia Moriero-Ronaldo e che racchiude il senso profondo di quest’annata nerazzurra: il 21esimo scudetto porta anche la firma del ragazzo di Porta Romana. In Serie A, Dimarco ha fatto qualcosa che raramente si era visto. Non solo ha primeggiato tra i difensori, ma ha superato persino un attaccante come Lautaro Martinez per partecipazioni al gol: 6 reti e 18 assist, per un totale di 24.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un trequartista travestito da difensore: così il sinistro di Dimarco ha firmato lo scudetto all’Inter Notizie correlate Lo scalpello di Dimarco scolpisce lo scudetto dell’Inter: “È devastante”2026-02-23 07:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Inter è andato... Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu(Adnkronos) – L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed...