Un tocco di magia nei look di primavera La nuova stagione ha deciso di puntare tutto sui simboli | coccinelle ferri di cavallo e quadrifogli non sono più solo amuleti da cassetto ma i veri protagonisti ultra-chic

Per la primavera-estate 2026, la moda si concentra su simboli portafortuna come coccinelle, ferri di cavallo e quadrifogli, che vengono reinterpretati come elementi di stile raffinato. Questi motivi non sono più semplici amuleti, ma diventano protagonisti di look eleganti e alla moda. La stagione si distingue per l’attenzione alla protezione, un tema che si riflette nelle scelte di design e nelle tendenze di quest’anno.

L a moda, si sa, è un esercizio di stile che sa guardare alle stelle, ma per la Primavera-Estate 2026 ha deciso di puntare tutto sulla protezione – chic – e beneaugurante. Quando vestirsi fa rima con evocare una scia di buon auspicio sartoriale, i gioielli portafortuna (ma anche gli abiti e gli accessori) abbandonano il cassetto dei ricordi. Come vestirsi per una cerimonia: 5 look perfetti per la Primavera-Estate 2026 X Il nuovo oggetto dei desideri è un talismano che si fa trama, stampa, applicazione. Un dettaglio che trasforma il guardaroba in un rito di luce e positività. Cavalcando l’onda magica sollevata dall’ultima collezione di Dior, che ha ufficialmente sdoganato il simbolismo esoterico trasformandolo in uno dei codici estetici più ambiti dell’anno.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un tocco di magia nei look di primavera. La nuova stagione ha deciso di puntare tutto sui simboli: coccinelle, ferri di cavallo e quadrifogli non sono più solo amuleti da cassetto, ma i veri protagonisti ultra-chic Notizie correlate Effortless ma chic. Le ballerine nere sono, ancora, il capo must have della stagione. 14 modelli sotto i 20 euro su cui puntare oraLa bella stagione impone il cambio dell’armadio e anche il ripiano dedicato alle scarpe va rinnovato. Leggi anche: Il comune che ha deciso di combattere la Takahashia japonica con le coccinelle Altri aggiornamenti Temi più discussi: Neymar sì, Neymar no? Il Brasile si spacca sul proprio giocatore simbolo; Matteo Mancuso live Roma; Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione: che sapore di musica al ristorante di Max Giusti; Disney Panini: i fumetti in uscita questa settimana (20–26 aprile 2026). Eve Flare: il tuo tramonto e alba personalizzati con un tocco di magia, in scontoCosa c’è di più rilassante di un tramonto avvolgente o di un’alba delicata che ti accompagna nel risveglio? Eve Flare, la lampada LED portatile intelligente (oggi in promozione a soli 79,99€) porta ... ilrestodelcarlino.it Un tocco di magia per i piccoli ricoverati. In reparto con Biancaneve, Aladdin, Superman e gli altriL’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Ami Prato, in sinergia con l’equipe della Soc Pediatria Neonatologia/TIN dell'ospedale, ha coinvolto un gruppo di giovani volontari (SuperAMIci in corsia) ... lanazione.it Sole, mare e un tocco di dolcezza… L’estate ha il suo sapore. Giulia Ottorini - facebook.com facebook