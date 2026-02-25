La Stampa in vendita presidio dei giornalisti davanti al Comune | Elkann i nostri 150 anni di storia non sono in vendita

Sciopero e presidio dei giornalisti del quotidiano torinese in piazza Palazzo di Città: in piazza, oltre ai giornalisti, i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni tra consiglieri comunali e assessori “Elkann i nostri valori non sono in vendita”, “La Stampa è di tutte e tutti”, si legge sui manifesti abbracciati dai giornalisti in piazza, davanti al Comune di Torino. "Da 150 anni, da prima che esistesse Elkann, siamo patrimonio di questo territorio, i giornali sono presidi di democrazia e non possono essere abbandonati a logiche di mercato”, dichiara al microfono Giovanna Favro, del comitato . “La nostra indipendenza non è negoziabile. La proprietà passa, la credibilità resta, ma quando si perde è irrecuperabile – chiosano i giornalisti del quotidiano torinese –. Ci viene richiesto di adattarci a un futuro incerto. Il nostro obiettivo non è sopravvivere qualche anno in più, è restare rilevanti”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

