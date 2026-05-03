Al prossimo Comicon di Napoli, J-POP Manga ha annunciato la presenza di un ampio panel dedicato ai suoi lettori. L'evento si svolgerà durante la manifestazione e promette di offrire contenuti e novità legate al mondo del fumetto giapponese. La partecipazione è stata comunicata ufficialmente dall'editore, che invita i fan a non perdere questa occasione.

.J-POP Manga si prepara a regalare a tutti i suoi lettori un panel stratosferico, che è impossibile da perdere. Dopo aver chiuso con numeri da record l’edizione 2025, sta per tornare nella Mostra d’Oltremare di Napoli la manifestazione dedicata a fumetto e cultura pop più attesa della primavera: COMICON Napoli. Dal 30 aprile al 3 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno in fier a in tre diverse location per offrire alla propria community divertimento a 360 gradi tra anteprime, ospiti internazionali ed emozionanti quiz e giochi legati ai titoli più amati! Allo stand di J-POP Manga in Asian Village sarà possibile incontrare la mangaka....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un grande panel targato J-POP Manga ci aspetta al prossimo Comicon di Napoli

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