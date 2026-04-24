Un grande stand targato Saldapress ci aspetta all’interno del Comicon 2026 di Napoli
Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 30 aprile al 3 maggio, si svolge il COMICON 2026. All’interno del padiglione dedicato al fumetto, nello stand 1AE-01 del Padiglione Fumetto, si trova uno spazio dedicato a saldaPress. La casa editrice presenta numerose anteprime, edizioni esclusive e autori provenienti da diversi paesi. L’evento vede la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti del settore, che visitano il grande stand di saldaPress durante tutta la manifestazione.
Un grande stand targato Saldapress a COMICON Napoli si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio e come ogni anno la casa editrice saldaPress è presente al Padiglione Fumetto, stand 1AE-01 con autori del panorama internazionale, moltissime anteprime ed edizioni esclusive. Gli ospiti annunciati che saranno presenti allo stand di saldaPress sono Federico Bertolucci (disegnatore della saga Love e della graphic novel fantasy Brindille ), insieme a Frédéric Brrémaud (sceneggiatore di molte delle opere di Bertolucci), James Stokoe (uno dei disegnatori più apprezzati delle storie di Godzilla), Carmine di Giandomenico (autore di fama...🔗 Leggi su Screenworld.it
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