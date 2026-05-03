Un corridoio instabile riporta tanta pioggia | ecco dove

Da lunedì 4 maggio, una vasta area di bassa pressione sulle Isole Britanniche porterà intense piogge sul bacino del Mediterraneo. Un “corridoio” instabile si forma in queste ore, favorendo condizioni di maltempo e accumuli di pioggia significativi in diverse regioni. La situazione è legata all’arrivo di fronti atlantici che attraversano l’area, determinando un cambiamento rispetto alle giornate di tempo stabile che si sono susseguite finora.

Il bel tempo ha le ore contate. Da lunedì 4 maggio sul bacino del Mediterraneo torneranno, in grande stile, fronti atlantici inviati da una vasta circolazione di bassa pressione centrata sulle Isole Britanniche. Questo si tradurrà in alcuni giorni instabili o perturbati con piogge localmente molto abbondanti. Dove colpiranno le pioggie. Non a caso, gli esperti meteorologi parlano di “corridoio”, una sorta di “corsia” delle nubi in direzione del nostro Paese. A questo bisogna aggiungere anche l’arrivo di aria più mite da Sud: questo mix creerà le condizioni ideali per piogge e temporali al Centro-Nord, in modo abbondante su Liguria, Triveneto e Toscana dove si potranno toccare picchi finali di 150 mm.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un “corridoio” instabile riporta tanta pioggia: ecco dove Duyen felt sad having to return the baby to its family. Notizie correlate Primavera al via con tempo instabile: dove e quando arriverà la pioggiaABBONATI A DAYITALIANEWS Un inizio di stagione tutt’altro che soleggiato L’arrivo della primavera non porta con sé il bel tempo sperato. Cinquant’anni dopo il sisma, "Orcolat" riporta in sala la memoria del 1976: ecco dove vederlo"Orcolat", docufilm di Federico Savonitto, è un racconto corale che intreccia memoria, identità e rinascita, ripercorrendo uno degli eventi più...