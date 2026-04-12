Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri vincono a Bergamo le parole di Spalletti dopo il match

La Juventus ha conquistato una vittoria a Bergamo in una partita appena conclusa. Dopo il match, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale gli aggiornamenti più recenti su questa vicenda e sulle altre notizie della giornata relative alla squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 aprile 2026. Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve: «Fare peggio della prima mezz’ora era difficile.Si è fatta vedere una faccia diversa». Ore 23.30 – Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Atalanta Juve: Boga altro gol pesantissimo, Holm ha un motore diverso! Ancora Di Gre – VOTI.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri vincono a Bergamo, le parole di Spalletti dopo il match Ultimissime Juve LIVE: vincono i bianconeri 4-0 contro il Pisa, parla Spalletti post-partitadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: bianconeri sconfitti dall’Atalanta ed eliminati dalla Coppa Italia, le parole di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A