Trump Un altro schiaffo all’Ue

Il Pentagono ha annunciato che nei prossimi sei-dodici mesi sarà effettuato un trasferimento di 5.000 soldati statunitensi da una zona in Medio Oriente. Questa decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, che ha espresso preoccupazioni per possibili ripercussioni sulla stabilità internazionale. La misura, comunicata ufficialmente, si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle forze militari americane nella regione.

Il presidente americano, Donald Trump, questa volta sembra fare sul serio. Ieri il Pentagono ha dichiarato che, nei prossimi sei-dodici mesi, 5.000 soldati americani sui 36.400 attualmente presenti lasceranno la Germania. Non sono ancora pervenuti dettagli su quali saranno le basi interessate, né dove andranno le truppe che verranno spostate. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato in un comunicato che "la decisione fa seguito a un’approfondita revisione della posizione delle forze del Dipartimento in Europa e tiene conto delle esigenze del teatro operativo e delle condizioni sul campo". Ma per il New York Times, la misura...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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