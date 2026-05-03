Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si sono riaccese dopo che un rappresentante americano ha accusato l’Unione di non rispettare un accordo commerciale. Secondo quanto dichiarato, ci sarebbero state violazioni relative alle tariffe sulle automobili, con gli Stati Uniti che minacciano di applicare un'imposta del 25%. La questione riguarda un’intesa raggiunta in precedenza, ora messa in discussione da queste affermazioni ufficiali.

Scricchiola l'intesa sul commercio tra Stati Uniti ed Europa. Un accordo faticosamente costruito e ottenuto nel luglio dello scorso anno dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che il primo maggio il presidente Usa Donald Trump è tornato a mettere in discussione annunciando sul suo social Truth di alzare i dazi al 25% per tutte le auto europee vendute negli States nel corso della prossima settimana. Una sberla per i Paesi europei esportatori di auto - in primis la Germania, ma anche l'Italia ha un export significativo di 9,3 miliardi per mezzi di trasporto, 2,9 miliardi per gli autoveicoli - che pure avevano digerito a fatica la prospettiva di dazi al 15% maturata nell'accordo della scorsa estate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump tuona contro l'Ue: "Non rispetta l'intesa. Tasse al 25% sulle auto"

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