In un contesto di attualità politica, un ex presidente degli Stati Uniti ha commentato un’intervista rilasciata da un esponente politico italiano, definendola coraggiosa. Nel frattempo, è stato annunciato un viaggio in Italia di un senatore statunitense, che incontrerà il Papa. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di attività diplomatiche e incontri ufficiali tra rappresentanti di diversi Paesi.

Nell’articolo di Breitbart un’intervista realizzata a febbraio con un contesto aggiornato all’attuale scenario geopolitico: “Legami profondi tra i movimenti Usa e italiani” Nel giorno dell’annuncio dell’imminente viaggio in Italia di Marco Rubio, che incontrerà il Papa il prossimo 7 maggio e avrà colloqui anche con Antonio Tajani e con Guido Crosetto, Donald Trump ha rilanciato su Truth un’intervista rilasciata al sito Breitbart lo scorso febbraio dal vicepremier Matteo Salvini. Solo oggi, però, è stata messa in evidenza dalla testata online con il titolo “Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: il 'coraggio' di Trump per una 'fondazione culturale' è fondamentale per la sopravvivenza dell'Occidente”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump rilancia l'intervista di Salvini: "È coraggioso"

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