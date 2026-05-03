Trieste 200 persone in corsa per il Memorial Day dei poliziotti

A Trieste si sono radunate circa 200 persone per il Memorial Day dei poliziotti, un evento sportivo che unisce fatica e ricordo. La corsa ha visto la partecipazione di cittadini e familiari delle forze di polizia, alcuni dei quali hanno stretto la mano ai corridori. L'iniziativa ha coinvolto atleti e sostenitori, trasformando una semplice gara in un momento di commemorazione. La giornata ha visto anche momenti di incontro tra i presenti, tutti uniti dal desiderio di onorare chi ha servito.

? Cosa scoprirai Come può una corsa sportiva trasformarsi in un atto di memoria?. Chi sono i familiari che hanno stretto la mano ai partecipanti?. Perché diverse forze dello Stato si sono unite in questa marcia?. Come influenzerà questo impegno il senso di sicurezza nelle nuove generazioni?.? In Breve 200 partecipanti hanno percorso le strade di Trieste il 3 maggio 2026.. L'evento commemora le stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992.. Delegati ANPS, CONAPO e USIF hanno deposto corone alla Questura di Trieste.. La cerimonia si è conclusa con il rito presso il cippo dell'ANPS a San Giusto.. Circa 200 persone hanno percorso le strade di Trieste domenica 3 maggio 2026 per onorare i caduti della criminalità e del terrorismo durante la 30ª Bavisela Family Run.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, 200 persone in corsa per il Memorial Day dei poliziotti Notizie correlate Trieste e il FVG onorano gli eroi: il programma del Memorial Day? Cosa sapere Il SAP avvia il Memorial Day in Friuli-Venezia Giulia il 3 maggio prossimo. Roma Tre: Job Day un Successo, Oltre 4.000 Candidati In Corsa per 1.200 Opportunità Lavorative nel Settore Capitale.Roma al Lavoro 2026: Un’Onda di Candidati Inonda l’Università Roma Tre alla Ricerca di Nuove Opportunità Oltre 4.