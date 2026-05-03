A Tricesimo si è svolto un dibattito tra artigiani sulla longevità come risorsa, con particolare attenzione alle sfide legate alla carenza di tecnici specializzati. Si è discusso di come i pensionati artigiani possano contribuire a colmare questa mancanza, offrendo competenze e esperienza. Inoltre, sono state esplorate le possibilità di inserimento lavorativo per i senior nelle strutture assistenziali, evidenziando nuove opportunità occupazionali per questa fascia di età.

? Cosa scoprirai Come possono i pensionati artigiani risolvere la carenza di tecnici specializzati?. Quali nuove opportunità lavorative attendono i senior nelle strutture assistenziali?. Come influisce il calo demografico sulla gestione della sanità territoriale?. Perché la saggezza degli anziani è considerata una risorsa economica strategica?.? In Breve Bolzonello punta su 11mila posti nelle strutture di assistenza regionale.. Menicacci presenta MutuiArt per il supporto specifico agli artigiani.. Daniela Zor riceve il premio per il percorso professionale e umano.. L'evento a Tricesimo coinvolge i presidenti Tilatti, Seminara e Bressan.. Il primo maggio a Tricesimo ha riunito pensionati artigiani e istituzioni per affrontare la sfida della società longeva, analizzando come l’invecchiamento demografico influenzi il lavoro e la sanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tricesimo, la longevità come risorsa: il dibattito degli artigiani

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