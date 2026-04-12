Mare suite e tre ombrelloni | la carica dei Beach Club che puntano all' oro

Con l’arrivo in anticipo della Pasqua, si torna a parlare della riapertura delle spiagge e delle attività legate ai Beach Club. Molti di questi stabilimenti stanno preparando le strutture, tra mare, suite e aree dedicate ai clienti, con particolare attenzione alle zone con ombrelloni. La stagione si avvicina e l’obiettivo di attrarre i clienti con offerte e servizi si fa sempre più evidente.

Con una Pasqua che è arrivata in anticipo, il pensiero corre inevitabilmente alla riapertura delle spiagge. L’attesa, oltre al ritorno tra ombrelloni e solari, è tutta per la nuova Guida ai Beach Club d’Italia 2026, in uscita a breve con i dati della scorsa stagione. Intanto, l’anno passato la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it NBA, mercato scotta: tre club puntano a Kuminga per il colpo shockIl mercato NBA si prepara a un possibile terremoto tattico con il nome di Kuminga al centro delle trattative, mentre tre franchigioni americane... Beach Volley. Cottafava è d’oro. Che vittoria in MessicoSta trovando sempre più intesa la coppia composta da Samuele Cottafava, asso modenese del beach volley, e Gianluca Dal Corso, il nuovo compagno di...