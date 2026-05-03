Travaglio sul Nove | Silvia Salis è attendibile come Berlusconi quando diceva che non sarebbe entrato in politica

Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato la credibilità di un'imprenditrice, paragonandola a quella di un ex politico quando affermò di non voler entrare in politica. Ha ricordato come quest'ultimo avesse già depositato marchi e simboli legati a un nuovo movimento politico diversi mesi prima delle dichiarazioni pubbliche. La discussione si è concentrata sui dettagli riguardanti le strategie di comunicazione e le azioni di preparazione in vista di eventuali campagne elettorali.

“Berlusconi per mesi aveva già depositato dal notaio il marchio, il logo di Forza Italia, le coccarde, tutte le robe. E continuava a dire che non era vero che entrava in politica. La stessa attendibilità ce l’ha la Salis ( Silvia ndr.) “. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Lei è abituata a essere intronata. Capisco che era brava a lanciare il martello – ha aggiunto – ma tra lanciare il martello alle competizioni di atletica leggera e fare il presidente del Consiglio mi pare che ci sia di mezzo il mare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Silvia Salis è attendibile come Berlusconi quando diceva che non sarebbe entrato in politica” Notizie correlate Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprileTorna stasera 26 aprile Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: tra gli ospiti Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. Silvia Salis tra classe e politica, il segreto dei suoi lookC’è un momento preciso in cui lo stile smette di essere solo estetica e diventa linguaggio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fenomeno Silvia Salis?; Salis al convegno sulle emergenze. Prove di campo ultra largo: in prima fila Burlando e Boitano. Silvia Salis ospite questa sera a Che Tempo Che Fa: debutto sul NoveSilvia Salis ospite a Che Tempo Che Fa sul Nove: la sindaca di Genova interviene nella puntata del 26 aprile del programma di Fabio Fazio. ligurianotizie.it Silvia Salis da Fazio spegne le ambizioni nazionali: «Faccio la sindaca di Genova» (VIDEO)Tra primarie bocciate, campo largo, lavoro povero e diritti: la sindaca rivendica il laboratorio Genova e lancia l’appello agli investitori ... giornalelavoce.it Silvia Salis è assai netta su temi come antifascismo e diritti civili. È molto più vaga su alcuni grandi nodi della città. Dossier potenzialmente esplosivi per la sua maggioranza. Mentre sui valori la sindaca parla al cuore della sinistra, su infrastrutture e ambiente l - facebook.com facebook Genova, Silvia Salis devolve il primo risarcimento per gli insulti social ai centri antiviolenza x.com